Москва, 25 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В России борьба с инфляцией не может ограничиваться только монетарной политикой ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Picserver.org Инфляция

«В нашей стране повышение ключевой ставки пока только начинает доходить до реальной экономики, поскольку ставки по кредитам и вкладам ощутимо стали расти только в сентябре, и этот эффект станет особенно видимым по итогам I квартала 2022 года, — сказал Ануреев. — Вместе с тем инфляция является комплексной проблемой, лишь отчасти зависящей от монетарных факторов и политики Банка России. Поэтому бороться с инфляцией и не забывать при этом про стимулирование экономического роста следует сообща Банку России и правительству в рамках совокупности и непротиворечивости различных политик».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что борьба ЦБ РФ с инфляцией создала новую проблему для экономики России.