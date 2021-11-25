Власти Кузбасса заявили, что окажут помощь горнякам с шахты «Листвяжная»
Белово, Кемеровская область, 25 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области уже подготовлены все программы по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших во время ЧП на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает телеграм-канал «Кузбасс. Официально».
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"Они будут озвучены родственникам после того, как будут найдены все горняки», — уточняется в сообщении.
Отметим, что в настоящее время в шахте остаются 49 человек. 43 шахтёрам оказывают помощь в Ленинске-Кузнецком в Центре охраны здоровья шахтеров.