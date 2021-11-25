Тбилиси, 25 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Марина Кальюранд приветствует решение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили отказаться от голодовки и надеется, что он не будет повторять подобное. Об этом она сообщила грузинскому каналу «Имеди».

Estonian Foreign Ministry Марина Кальюранд

"Я очень надеюсь, что бывший президент Грузии не вернётся к голодовке после того, как получит все необходимые медицинские услуги во время реабилитации», — сказала евродепутат.

Она также призвала Саакашвили не делать ничего другого, что было бы воспринято, как провокация и раскалывало общество. Кальюранд отметила, что Грузии нужна стабильность.

Стоит отметить, что в сентябре, когда Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Грузию, Кальюранд призвала его этого не делать. Она отметила, что на родине есть те, кто его «ненавидит».