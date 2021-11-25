Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Петербургский суд отложил рассмотрение административного дела, заведенного в отношении заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина из-за его нежелания надеть медицинскую маску в аэропорту «Пулково», так как наставник отказался надеть СИЗ и в суде. Об этом 25 ноября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Заслуженный тренер России по плаванию из Новосибирской области Александр Ильин

Напомним, задержание тренера произошло 22 ноября в «Пулково». Сотрудники полиции применили физическую силу к 63-летнему мужчине, после того как он отказался надеть медицинскую маску и, по версии правоохранителей, оказал сопротивление при задержании. В отношении тренера заведено административное дело по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

25 ноября материалы дела поступили в Московский районный суд, однако рассмотреть их не удалось. Как уточнили в ОПС, перед началом судебного заседания Ильин отказался надеть маску, в связи с чем был удалён из зала.

«Ильин проводил время в коридоре, а суд вызвал сотрудников полиции, — уточнили в ОПС. — Ильина увезли для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Судебное заседание по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ отложено».