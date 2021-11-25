Петрозаводск, 25 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Республике Карелия за последние сутки выявили 268 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, в том числе 55 детей, что на девять человек меньше, чем днем ранее. Об этом 25 ноября сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, среди новых инфицированных только семь человек прошли один из этапов вакцинации, остальные 261 человек (97,4%) вакцинацию от коронавируса не проходили.

В настоящий момент в ковидных стационарах Карелии находятся на лечении 816 пациентов, в состоянии средней тяжести — 725 человек, в тяжёлом состоянии — 89 (из них непривитых — 87), в том числе двое находятся на ИВЛ, один из них на инвазивной ИВЛ. Количество свободных ковидных коек в регионе за сутки увеличилось с 27,7% до 32,7%.

С начала пандемии в Республике Карелия зарегистрировано 82 206 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9805 детей. Выздоровели с начала пандемии 77 469 человек, в том числе 9380 детей. За последние сутки 271 пациент был выписан по выздоровлению.

За сутки зарегистрированы пять умерших от COVID-19, что на один случай больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии инфекция унесла в Карелии жизни 1066 человек.