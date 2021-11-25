Улан-Удэ, 25 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2146.

В ковидных стационарах Бурятии, по данным на 25 ноября, лечатся 1211 пациентов, у 980 из которых также развилась внебольничная пневмония. 125 тяжёлых больных находятся в реанимации. Ещё почти 4 тыс. носителей лечатся в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1534 коек: занято — 1211, свободно — 323 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,9%», — отметили в оперштабе.