Челябинск, 25 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Челябинской области 24 ноября обнаружили ещё 642 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них два школьника. Всего с начала пандемии в регионе выявили 125 323 случая COVID-19.

Выздоровели уже 101 848 пациентов. Больных COVID-19 насчитывается 17 175 человек. Скончались от этой болезни уже 4988 граждан.