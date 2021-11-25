Минск, 25 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Травмированных беженцев обнаружили в Брестской области Белоруссии возле границы с Польшей. Белорусский следственный комитет проводит проверку, следует из сообщения в телеграм-канале этого ведомства.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

«Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что группу обессиленных и измученных мигрантов обнаружили 21 ноября в Каменецком районе Брестской области на одном из участков погранзаставы «Песчатка». Врачи заключили, что у двух мужчин 33 лет и 51 года сломаны ноги. Эти люди — граждане Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет Белоруссии начал разбираться в инциденте с мигрантами на одном из участков пограничной заставы «Токари». Польские силовики применили спецсредства против группы беженцев, просивших пустить их в страну.

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