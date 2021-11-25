Москва, , 10:44 — REGNUM В России полис обязательного медицинского страхования (ОМС) может стать цифровым, заявил 25 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Полис ОСАГО Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис, — сказал министр на Всероссийском конгрессе пациентов. — Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию, быструю и удобную коммуникацию».

Мурашко добавил, что с 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС.

Документ будет формироваться автоматически, вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС либо по заявлению застрахованного, заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о полисе медицинского страхования. С принятием закона полис может быть выдан в виде документа на бумажном носителе, представлен в виде штрихового кода, записан на иной материальный носитель, предназначенный для нанесения, хранения и передачи полиса.

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