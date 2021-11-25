Челябинск, 25 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания Челябинской области 25 ноябоя поддержали поправки в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также в статью 107 Воздушного кодекса и в Устав железнодорожного транспорта России. Такое решение было принято на очередном заседании регионального парламента.

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Голосование прошло без обсуждения законопроектов. Как объяснил спикер парламента Александр Лазарев, 24 ноября поправки были рассмотрены на заседании двух комитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки о QR-кодах правительство РФ внесло 12 ноября в Госдуму. А после этого их отправили в регионы для обсуждения.