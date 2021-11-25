Белово, Кемеровская область, 25 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв связался с Центром охраны здоровья шахтёров с просьбой оказывать помощь пострадавшим во время пожара на шахте «Листвяжная» горнякам без задержек. Об этом Цивилёв сообщил в своём Instagram.

(сс) Free-Photos Шахта

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«Позвонил в Центр охраны здоровья шахтёров, попросил обеспечить оказание помощи пострадавшим без задержек и держать меня в курсе об их состоянии», — рассказал глава региона.

Напомним, что Сергей Цивилёв возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте.