Глава Кузбасса попросил оказывать помощь пострадавшим горнякам без задержек
Белово, Кемеровская область, 25 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв связался с Центром охраны здоровья шахтёров с просьбой оказывать помощь пострадавшим во время пожара на шахте «Листвяжная» горнякам без задержек. Об этом Цивилёв сообщил в своём Instagram.
(сс) Free-Photos
Шахта
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«Позвонил в Центр охраны здоровья шахтёров, попросил обеспечить оказание помощи пострадавшим без задержек и держать меня в курсе об их состоянии», — рассказал глава региона.
Напомним, что Сергей Цивилёв возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте.