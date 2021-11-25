Варшава, 25 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Благодаря государственной поддержке в размере 500 миллионов злотых (около 107 млн евро) из фонда «Солидарность» до 2024 года в Польше будет построено 74 жилищно-опекунских центра по уходу за людьми с ограниченными возможностями. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявила 24 ноября министр по социальной и семейной политике Польши Марлена Малонг во время пресс-конференции.

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«В этом году было выделено 500 миллионов злотых на программу «Независимость, активность, мобильность», которая будет реализована Государственным фондом реабилитации инвалидов и Государственным агентством стратегических резервов. Эти средства выделены на программы, связанные со строительством центров по уходу за людьми с ограниченными возможностями», — сообщила министр

По ее словам, создание всех 74 центров должно быть завершено в 2024 году.