Берлин, 25 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» не упоминается в коалиционном соглашении, достигнутом партиями, которые войдут в будущее правительство Германии. При этом в документе Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия указывают отмечают стременные диверсифицировать пути поставок энергоносителей.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

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Согласно документу, состоящему из 177 страниц, партии подтвердили приверженность к выходу из угольной энергетики до 2030 года и заявили о стремлении к расширению возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, которые должны быть построены по климатически нейтральным технологиям. При этом отмечается, что на переходный период природный газ является незаменимым.

Также политики намерены к 2045 году достичь климатического нейтралитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявлял, что Германия ни за что не откажется от совместных с Россией энергетических проектов, в частности «Северного потока — 2», из-за позиции США

Председатель германской Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер считает, что «Северный поток — 2» — нужная для Германии вещь. Однако необходимо урегулировать вопрос с Брюсселем, учесть интересы Киева и «восточноевропейских партнёров».

При этом немецкая партия «Союз-90"/"Зелёные», которая выступала противником строительства газопровода «Северный поток — 2», заявила о неприемлемости новых санкций США по этому проекту.

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