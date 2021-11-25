Белово, Кемеровская область, 25 ноября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту задымления в горной выработке на шахте «Листвяжная». Об этом сообщило региональное управление СКР.

В шахте

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«В штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается. По предварительным данным, ряд работников пострадали от отравления дымом, число пострадавших уточняется. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты. Расследование уголовного дела продолжается.