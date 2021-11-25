Москва, 25 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Более 5 км отделяло фрагмент ракеты-носителя Falcon 9 от Международной космической станции (МКС) в момент их сближения утром 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

SpaceX-Imagery Запуск ракеты Falcon 9

По данным госкорпорации, в 07:18 мск фрагмент Falcon 9 прошёл мимо МКС на расстоянии свыше 5 км. Орбитальная станция находится в «зелёном коридоре», помех для её полёта нет.

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, а также Центр управления полётами готовятся к расстыковке МКС и транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17». Запланирована стыковка со станцией корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США запустили ракету-носитель Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART, предназначенным для эксперимента по изменению орбиты двойного астероида. Фрагмент ракеты должен был пройти на расстоянии 5,3 км от МКС.