Благовещенск, 25 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Дислоцированное в Амурской области соединение дальней авиации ВКС России передало Благовещенской городской клинической больнице более трёх тонн сжиженного кислорода, используемого для лечения больных с COVID-19. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский кислород

пресс-служба ВВО «Данное решение принято главнокомандующим ВКС по поступившей заявке от министерства здравоохранения Амурской области».

Напомним, что военные лётчики используют жидкий кислород медицинского качества, вырабатываемый в полевых условиях из атмосферного воздуха автомобильными кислорододобывающими станциями, в системе воздушного судна для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа при выполнении высотных полётов и катапультировании.

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Отмечается, что обеспечение кислородом медицинских учреждений, находящихся в зоне ответственности ВВО, осуществляется «без ущерба боеготовности соединений и воинских частей».

Как сообщало ИА REGNUM, лётчики объединения ВВС и ПВО Северного флота ВМФ России, дислоцированного в Вологодской области, передали в больницы Коми очередные пять тонн сжиженного медицинского кислорода.