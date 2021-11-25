Ясиноватая, ДНР, 25 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Три взрывных устройства сбросили с беспилотного летательного аппарата в центре города Ясиноватая, который находится на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), украинские силовики. Об этом 25 ноября сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Mil.ru БПЛА

«Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА Вооруженных сил Украины сброшены взрывные устройства в количестве трех штук», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Также Шевченко добавил, что в результате атаки получил повреждения легковой автомобиль и отметил, что при этом никто не пострадал.

В то же время, другие подробности произошедшего не уточняются и указывается, что на место происшествия выехала группа представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Микко Киннунен заявил, что ситуация с безопасностью вдоль линии соприкосновения в Донбассе крайне нестабильна.