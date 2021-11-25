Воронеж, 25 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Праздничные новогодние мероприятия на территории Воронежской области планируются, но проводить их будут с жёсткими ограничениями. Об этом 24 ноября на заседании регионального оперативного штаба заявил губернатор Александр Гусев.

Марина Каширская ИА REGNUM Площадь Ленина в Воронеже перед Новым годом

«Впереди еще праздничные новогодние мероприятия. Мы их пока планируем, но с жесткими ограничительными мерами. Проблемы проблемами, но у детей своя жизнь чередом идет, и не будем их ее лишать», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оперштаб принял решение о возобновлении в очном режиме работы организаций детского дополнительного образования — с 29 ноября.