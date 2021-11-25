Омск, 25 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Законодательное собрание Омской области поддержали законопроекты о введению системы QR-кодов в транспорте и общественных заведениях. Об этом по итогам заседания сообщает портал «Город55».

Omsk-parlament.ru Законодательное собрание Омской области

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Против поддержки пакета законов выступили представители КПРФ, за — депутаты от «Единой России». Последних поддержал и губернатор региона Александр Бурков, который назвал федеральную инициативу вынужденной мерой.

«Не надо раскалывать общество, давайте объединимся и победим коронавирус. Этот закон необходим. Уважаемые депутаты, я прошу вас поддержать законопроект», — призвал он.

В результате за положительный отзыв на законопроекты проголосовали 29 депутатов, 10 парламентариев выступили против, двое воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума планирует обсудить пакет законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах 16 декабря. Последнее заседание по этому вопросу состоится 22 декабря.

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