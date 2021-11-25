Абакан, 25 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 173 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 ноября в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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В Абакане COVID-19 диагностировали у 85 человек, в Черногорске — у 21, в Саяногорске — у 18, в Абазе — у семи, в Сорске — у трёх. Десять человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом.

Всего с начала 2021 года в Хакасии выявлено 31 367 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в республике было подтверждено 177 случаев заражения.