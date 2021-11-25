Пермь, 25 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Пермская краевая детская клиническая больница вернулась к штатному режиму работы. Привычный прием пациентов учреждение начало проводить с 25 ноября, сообщает rifey.ru.

Yarregion.ru В больнице

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Ранее на базе корпуса больницы располагался COVID-центр. Он функционировал восемь месяцев в 2020 году и пять месяцев в 2021 году. За это время клиника приняла 949 пациентов, в том числе 436 взрослых.

В Прикамье отмечена стабилизация эпидситуации. Коечный фонд, предназначенный для лечения граждан с коронавирусной инфекций, сокращают. На 24 ноября в регионе развернуто 5354 койки, из них 34,7% остаются свободными.