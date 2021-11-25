Белово, Кемеровская область, 25 ноября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших во время пожара на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».

Ako.ru В шахте

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе — все новости»

"Двое — в тяжёлом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. Один человек погиб», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несколько шахтёров из кузбасской шахты находятся в тяжелом состоянии.