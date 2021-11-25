Сухум, , 09:09 — REGNUM Военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали работу по разминированию территории международного аэропорта в Сухуме, который не работает со времён грузино-абхазской войны 1992−1993 годов. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ЮВО.

Разминирование Mil.ru

пресс-служба ЮВО «Мероприятия по обнаружению и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов (ВОП) специалисты выполняют с использованием защитных костюмов ОВР-2 «Сокол» и современных миноискателей ИМПС-2, имеющих улучшенную чувствительность и селективность к различным ВОП».

Отмечается, что в связи с находящейся на территории высокой густой растительности и сложным рельефом местности, труднопроходимые участки будут обследоваться с помощью инженерных машин разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72.

К настоящему времени сапёры очистили от взрывоопасных предметов первые 0,2 гектара труднопроходимой местности (из семи гектаров подобной территории). Среди опасных «находок» — неразорвавшиеся боеприпасы различных типов и калибров, включая артиллерийские снаряды, миномётные и противотанковые мины.

Разминирование территории сухумского аэропорта проводят 14 сапёров ЮВО. Десять из них имеют богатый опыт очистки от взрывоопасных предметов территории Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме прибыли российские сапёры.

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