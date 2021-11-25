Белово, Кемеровская область, 25 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области из шахты «Листвяжная», где сегодня, 25 ноября, произошёл пожар на поверхность выведены 236 человек, эвакуация продолжается. Об этом сообщило региональное правительство.

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Уточняется, что на месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС России, на подъезде ещё семь.

По информации регионального центра медицины катастроф, на 12:00 в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 40 пострадавших, два из них находятся в тяжёлом состоянии. На место ЧП вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту.