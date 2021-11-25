Якутск, 25 ноября 2021, 09:01 — REGNUM Обсуждаемый в Государственной думе РФ пакет законопроектов о введении режима QR-кодов на транспорте, в общепите и в магазинах сырой потому, что написан за короткий срок. Такое мнение 25 ноября высказал в своём телеграм-канале политолог и журналист из Якутии Виталий Обедин.
Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»
Читайте также: Комитет Госдумы по обороне поддержал введение QR-кодов
Он обратил внимание на то, что, судя по всему, использоваться QR-коды намерены не только во время пандемии.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять законопроект о введении QR-кодов в первом чтении.