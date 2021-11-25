Якутск, , 09:01 — REGNUM Обсуждаемый в Государственной думе РФ пакет законопроектов о введении режима QR-кодов на транспорте, в общепите и в магазинах сырой потому, что написан за короткий срок. Такое мнение 25 ноября высказал в своём телеграм-канале политолог и журналист из Якутии Виталий Обедин.

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он обратил внимание на то, что, судя по всему, использоваться QR-коды намерены не только во время пандемии.

«Законопроекты писались второпях и на коленке. И да, у них дальние перспективы. Что бы не говорили разработчики QR-коды явно останутся и после пандемии и будут использоваться (при нужде) всякий раз, когда захочется объявить ЧС или режим повышенной готовности, поэтому и за сбор данных отвечает ведомство, не имеющее отношение к медицине», — подчеркнул Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять законопроект о введении QR-кодов в первом чтении.