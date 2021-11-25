Москва, 25 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Самыми желанными подарками от работодателя на Новый год работающие жители России назвали деньги (34%) и подарочные сертификаты в магазины или салоны красоты (31%). Об этом свидетельствует онлайн-опрос, проведённый сервисом «Зарплата.ру».

pexels Подарки

Среди самых бесполезных новогодних подарков на работе названы сувениры (35%) и сладости (26%). Однако на Новый год сотрудники компаний обычно получали сладости и алкоголь (32%), сувениры (21%), подарочные сертификаты (19%), деньги (13%).

Новогодние подарки дарят 71% работодателей, детям сотрудников — 41%. Средний бюджет — 1500 рублей. Коллеги по работе в основном дарят друг другу ароматические свечи, ёлочные игрушки, домашнюю утварь, сувениры и канцелярию стоимостью не более 500 рублей.

Опрос проведён 18 по 23 ноября. Опрошены 2103 граждан РФ старше 18 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, подарки сотрудникам на Новый год будут дарить в каждой третьей российской компании (33%).

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