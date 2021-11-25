Махачкала, 25 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В столице Дагестана объявили режим ЧС в Ленинском районе после взрыва газа в одном из частных домов. Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел заместитель мэра города Алибулат Магомедов.

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«Принято решение объявить в Ленинском районе столицы режим чрезвычайной ситуации. Причиной принятия данного решения стал взрыв газа в жилом доме по адресу: проспект Ахмет-Хана Султана дом 3 «А», в результате которого погиб один человек и четыре получили ранения. Отметим, что в результате происшествия около двух тысяч абонентов остались без теплоснабжения в зимний период», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Махачкалы.

Напомним, из-за взрыва газа, который произошел 22 ноября в частном доме по улице Ахмет-Хана Султана, и последующего за ним пожара оказались без теплоснабжения около 2000 абонентов. В настоящее время на газопроводе ведутся ремонтные работы. На месте ЧП проводится расчистка завалов после обрушения конструкций дома, при этом выявлен факт утечки газа из труб, проложенных вдоль дороги возле сгоревшего дома.

Решено привести в порядок газопровод. Из-за ремонтных работ жители соседних домов четвертый день мерзнут в своих домах.

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