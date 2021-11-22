Махачкала, , 18:10 — REGNUM Четверо пострадавших при взрыве газа в частном доме в городе Махачкале госпитализированы в больницы. Трое из них — женщина и двое детей — получили ожоги тела, еще один мужчина попал в отделение нейрохирургии с сочетанными травмами, сообщили 22 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

В тяжелом состоянии находится женщина, доставленная в реанимационное отделение ожогового центра республиканской клинической больницы. У нее обожжено до 90% поверхности тела. Еще один пострадавший — восьмилетний мальчик с ожогами до 70% поверхности тела. У 17-летней девушки повреждено 6% поверхности тела.

В минздраве подчеркнули, что для лечения пациентов имеются все необходимые медикаменты, оказывается необходимая помощь. Под контроль состояние пострадавших и их лечение и взяла министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 22 ноября в столице Дагестана произошел хлопок бытового газа в одном из двухэтажных домов в Махачкале. В результате пострадали пять человек, одного из них не спасли.

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