Чита, 25 ноября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Забайкальском крае за минувшие сутки выявлено 347 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 86 331, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 72 455 человек, в том числе 378 за последние сутки. По состоянию на 25 ноября, в ковидных стационарах края лечатся 206 тяжёлых больных, 83 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

«За весь период COVID-19 унес жизни 1 883 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено восемь летальных случаев от коронавируса», — добавили в правительстве.