Кемерово, 25 ноября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Компанией «Шахта «Листвяжная», где утром 25 ноября 2021 года произошло ЧП, владеет АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь», среди основателей которой — фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин. По последним открытым данным, актуальным на 2015 год, оба сообща владели в ХК «СДС-Уголь» 75% акций, передаёт ИА REGNUM.

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Шахта «Листвяжная» ведёт отработку запасов Егозово-Красноярского угольного месторождения. ООО учреждено в декабре 2002 года и имеет соответствующую лицензию, действующую до 31 декабря 2040 года. Шахте принадлежит также 91% доли в ООО «ТВК», которое работает в сфере производства пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными в городе Белово.

Президент ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев входит в список «200 богатейших бизнесменов России — 2020» за номером 177. Его сын Павел Федяев является депутатом Госдумы (фракция «Единая Россия»).

Когда основатели «СДС-Угля» приобретали один из своих активов — угольный разрез «Черниговец» — СМИ сообщали, что это происходило при поддержке «губернатора Кузбасса Амана Тулеева».

Напомним, в 8:35 по местному времени в шахте «Листвяжная» произошло задымление. Из штрека, где находились 115 горняков, были выведены 70 человек. На момент публикации эвакуация продолжалась. Известно, что есть пострадавшие — более 20 горняков отравились дымом. Следственные органы начали проверку. На месте происшествия работает руководство регионального следственного управления. Некоторые СМИ сообщают, что также туда выехал глава региона Сергей Цивилёв.