После ЧП в кузбасской шахте к медикам обратились десятки горняков
Белово, Кемеровская область, 25 ноября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Врачи осматривают горняков кузбасской шахты «Листвяжная», где сегодня утром, 25 ноября, произошло задымление. После ЧП к медикам обратились до 50 шахтёров, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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В шахте
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«Их осматривают, у 29 диагностировано отравление продуктами горения, двое в тяжёлом состоянии, остальные «не тяжёлые», — уточнил источник.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с задымлением на шахте «Листвяжной».
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