Чебоксары, 25 ноября 2021, 08:21 — REGNUM В Чувашии сегодня, 25 ноября, состоится второй этап четвёртой сессии. В числе главных вопросов повестки — проект бюджета-2022, который ранее приняли в первом чтении, федеральные законопроекты о введении QR-кодов и публичной власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

16 ноября 2021 год. IV сессия Госсовета Чувашии (первый этап)
16 ноября 2021 год. IV сессия Госсовета Чувашии (первый этап)
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Первым вопросом депутаты рассмотрят во втором чтении проект бюджета на 2022 год, поддержанный на сессии 16 ноября при единственном голосе «против». Тогда дискуссии вылились, в том числе, в перепалку между парламентариями.

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В качестве дополнительных на рассмотрение Госсовета Чувашии внесены десять вопросов, из них особый интерес представляют федеральные законопроекты. Седьмым пунктом идёт вопрос о поправках к проекту федерального закона № 1 256 381−7 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Резонансный проект внесён сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым («Единая Россия») и был принят нижней палатой федерального парламента 9 ноября. В Госсовете Чувашии предлагают внести три поправки в данный законопроект.

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Вслед за этим чувашские депутаты обсудят федеральную инициативу о введении QR-кодов, которая вызвала волну протестов в регионах. Формулировка вопроса следующая: «О проекте федерального закона № 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции).

«Государственный Совет Чувашской Республики постановляет поддержать проект федерального закона № 17 357−8», — говорится в проекте постановления парламента.

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Напомним, что в Госсовете Чувашии работают 44 депутатов. Из них 30 народных избранников представляют «Единую Россию», семеро — КПРФ, четверо — «Справедливую Россию», по одному депутату прошли от ЛДПР, «Партии пенсионеров за справедливость» и «Новых людей». Спикером является бывший депутат Госдумы, экс-глава Чебоксар Леонид Черкесов («Единая Россия»).

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