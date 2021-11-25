Улан-Удэ, 25 ноября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирован 231 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за время пандемии достигло 68 617.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 186 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за последние сутки 328 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 61 284 человека. По состоянию на 25 ноября, в списке контактных лиц числятся 14 928 жителей.