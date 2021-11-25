Москва, 25 ноября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В России в гражданский оборот выпустили порядка 85 млн комплектов вакцин против COVID-19 от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

«В России выпущено 70 миллионов комплектов «Спутника V» и 15 миллионов «Спутника Лайт», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали 11 августа 2020 года, она стала первой из зарегистрированных в мире вакцин. После этого 70 стран также признали препарат, но в ЕС он пока не одобрен.