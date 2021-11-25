Вашингтон, 25 ноября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Врачи Белого дома идентифицировали у президента США Джо Байдена доброкачественное новообразование и удалили его. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе американской администрации.

Gage Skidmore Джо Байден

«У президента Байдена был удален из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип», — сказал врач Белого дома Кевин О'Коннор.

По его словам, «образец идентифицировали как трубчатую аденому, схожую с полипом, который у него удаляли в 2008 году».

Врач отметил также, что новообразование не несёт угрозы здоровью или жизни президента США, и после прохождения обследования Байден может исполнять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего.