Сеул, , 05:40 — REGNUM Автопроизводители BMW Korea, GM и Mercedes-Benz Korea отзовут в Южной Корее 223 тыс. автомобилей для устранения неполадок, сообщает пресс-служба южнокорейского минтранса.

В автомобиле Цитата из кф «Сладкая жизнь». реж. Федерико Феллини. 1959. Италия, Франция

Уточняется, что BMW на изъятых седанах модели 520d поменяет охладители системы рециркуляции выхлопных гадов, GM заменит фонари на автомобиле Cadillac CT6, а Mercedes-Benz заменит болты в седане S400d 4MATIC. При этом владельцы вышеуказанных автомобилей могут самостоятельно обратиться в официальные сервисные центры для бесплатной замены.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Южной Корее приняли решение отозвать почти 327,5 тыс. автомобилей и мотоциклов для устранения критических неисправностей. Свои транспортные средства отозвали компании Hyundai Motor, Kia, Volvo Korea, Mclaren, Husqvarna Motorcycles Korea и Myeong Won INC. Отмечалось, что у них наблюдались проблемы в топливных и тормозных системах.

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