Якутск, 25 ноября, 2021, 05:25 — ИА Регнум. В Якутии ищут через социальные сети тех, кто агрессивно высказывается против прививок от COVID-19. В одной из WhatsApp-групп жителей республики призывали к насильственным действиям в отношении врачей, рассказал News.Ykt.ru сотрудник республиканского управления Росздравнадзора.

Экстремизм.рф Жительницы города Жукова выкладывала в интернете информации экстремистского характера

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Читайте также: Общественная палата Якутии обсуждала QR-коды под атакой антиваксеров

В группе «антиваксеров», которую он обнаружил, состояло около 250 человек. У них были шаблоны документов на случай отстранения от работы из-за отсутствия прививки или столкновений с полицией и административными органами. Создавалась впечатление, что группа хорошо организована и ею кто-то руководит, предоставляя инструкции, отметил сотрудник Росздравнадзора. По его словам, некоторые участники сообщества даже выезжали в районы для агитации и «разъяснительной работы» против прививок. Высказывались также призывы выйти на митинг и экстремистские заявления.

«Нас сильно обеспокоили заявления в группе, которые призывали к насильственным действиям в отношении врачей, если кому-то станет плохо от принятия вакцины. Это уже, знаете, выходит за всякие рамки. Собранная информация была передана в прокуратуру», — отметил сотрудник Росздравнадзора Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии состоялся круглый стол региональной общественной палаты. Многие присутствующие на онлайн-конференции пользователи не могли выступать, зато ярко выражали свою протестную позицию в отношении введения QR-кодов и вакцинации от COVID-19 в комментариях. Некоторые участники предлагали уволить весь Роспотребнадзор, Общественную палату и всех, кто якобы «вводит в заблуждение».