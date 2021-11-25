Москва, , 04:37 — REGNUM Температура выше климатической нормы ожидается в конце ноября в центральной части Европейской России. Об этом 24 ноября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Потепление в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

В центре европейской части России 24 ноября ожидается температура на три градуса выше климатической нормы, а к выходным потеплеет на пять градусов выше нормы. 28 ноября днём ожидается до +4 градусов, при этом будет дуть тёплый юго-западный ветер. Ночью температура воздуха составит около нуля градусов.

Атмосферное давление будет понижаться каждый день на два-три миллиметра ртутного столба, а 26 ноября ожидается сильный ветер.

На юге европейской части России тоже ожидается потепление выше климатической нормы на шесть-восемь градусов. В Крыму и в Краснодарском крае по прогнозам ожидается +5…+7 градусов, а к выходным потеплеет до +14…+17 градусов. В городе-курорте Сочи уже 24 ноября температура воздуха днём поднимется до +11…+13 градусов, а 29 ноября потеплеет до +17…+20 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в каких регионах России следует ожидать резкое похолодание к концу текущей недели.

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