Североморск, Мурманская область, 25 ноября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота (СФ) ВМФ России, которые проходили подготовку по программе полётов с палубы авианосца на аэродроме Саки в Крыму, 24 ноября вернулись на аэродром постоянного базирования на Кольском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Истребители МиГ-29

пресс-служба СФ «Сегодня восемь экипажей истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ завершили перелёт в Мурманскую область».

Перебазирование из Крыма на аэродром Североморск-3, в котором участвовали как молодые, так и опытные пилоты, проходило в течение нескольких дней, в сложных метеоусловиях по всему маршруту, с промежуточными посадками на военных аэродромах Южного и Западного военных округов.

Палубные лётчики СФ с 9 октября по 15 ноября проходили в Крыму тренировки на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА), который имитирует полётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

В августе и сентябре на тренажёре НИТКА проходили тренировки лётчиков-истребителей СФ на Су-33.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины провели учения с боевой стрельбой на полигоне, который находится около границы с Крымом.

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