Нью-Йорк, США, , 02:28 — REGNUM Стороны конфликта в эфиопском штате Тыграй должны немедленно прекратить огонь без предварительных условий. Об этом 24 ноября написал на своей странице в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш Un.org

Глава организации привел в пример Колумбии, где, по его словам, осуществляется «мирный процесс». Генсек отметил, что перемирие необходимо, чтобы сохранить Эфиопию.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак заявил, что авиаслужба ООН возобновила авиасообщение со столицей эфиопского штата Тыграй городом Мэкэле.

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