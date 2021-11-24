Вашингтон, 25 ноября, 2021, 02:23 — ИА Регнум. Конфиденциальное предупреждение сделал России в связи с её возможной причастностью к гаванскому синдрому директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Об этом 24 ноября сообщила газета The Washington Post.

U.S. Department of State Уильям Бернс

Уточняется, что Бернс поднимал данный вопрос во время визита в Москву 2 и 3 ноября этого года в ходе встреч с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) РФ. Поясняется, что формулировка предупреждения не предполагала никаких обвинений в адрес России.

Гаванский синдром — неврологическое заболевание, которое поражало сотрудников посольств Канады и США по всему миру. Пострадали около 200 дипломатов и членов их семей. Объяснения этому явлению до сих пор не найдено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и главой ЦРУ США Бернсом.