Глава ЦРУ пригрозил России «последствиями» в связи с гаванским синдромом
Вашингтон, 25 ноября, 2021, 02:23 — ИА Регнум. Конфиденциальное предупреждение сделал России в связи с её возможной причастностью к гаванскому синдрому директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Об этом 24 ноября сообщила газета The Washington Post.
Уточняется, что Бернс поднимал данный вопрос во время визита в Москву 2 и 3 ноября этого года в ходе встреч с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) РФ. Поясняется, что формулировка предупреждения не предполагала никаких обвинений в адрес России.
Гаванский синдром — неврологическое заболевание, которое поражало сотрудников посольств Канады и США по всему миру. Пострадали около 200 дипломатов и членов их семей. Объяснения этому явлению до сих пор не найдено.
Ранее ИА REGNUM сообщало о переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и главой ЦРУ США Бернсом.