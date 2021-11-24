Минск, 25 ноября, 2021, 00:06 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 24 ноября подписал президентский указ №457 о посмертном награждении белорусских военных лётчиков высшей наградой постсоветской республики — званием «Герой Белоруссии». Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко погибли в мае при выполнении учебно-тренировочного полёта. Согласно официальному заключению, они отказались от катапультирования, чтобы отвести неисправную машину от населённого пункта.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

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«Командир и летчик учебно-боевого авиационного звена учебно-боевой авиационной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил удостоены этого высокого звания за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», — сказано в комментарии пресс-службы президента Белоруссии к указу о награждении.