Оттава, 24 ноября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Правительство Канады рассматривает варианты усиления канадского воинского контингента на территории Украины, сообщает 24 ноября газета The Globe and Mail со ссылкой на неназванные военные источники.

Mil.gov.ua Министры обороны Украины и Канады

Отмечено, что эти раздумья вызваны «усилением военной активности России» у границ Украины.

По утверждению газеты, рассмотрением этого вопроса занимается недавно назначенная на должность министра обороны Канады Анита Ананд. При этом обозначены несколько вариантов таких действий, среди которых отправка на Украину нескольких сотен канадских военнослужащих, переброска туда из Румынии канадских истребителей CF-18, а также перебазирование в Чёрное море боевого корабля ВМС Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года 200 военных специалистов из Канады обучают личный состав украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области.