Стокгольм, , 23:09 — REGNUM На настоящий момент процесс избрания нового премьер-министра Швеции официально не запущен, поскольку тальман риксдага Андреас Норлен не сделал публичного заявления. Однако уже сейчас парламентские партии заявляют, что готовы вновь поддержать кандидатуру лидера «Социал-демократов» Магдалены Андерссон. Об этом 24 ноября сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Так, у себя в Twitter лидер «Центристов» Анни Лёф заявила, что поддержит кандидатуру Андерссон. С аналогичным заявлением выступила лидер «Левых» Нуши Дадгостар.

«Зеленые», которые вышли из коалиционного правительства, после чего Андерссон была вынуждена вручить тальману Норлену прошение об отставке спустя несколько часов после своего избрания, до сих пор не заявили о своей позиции. Если партия также проголосует за Андерссон или воздержится при голосовании, то ее кандидатура будет утверждена.

В канцелярии риксдага уже заявили, что официально процесс избрания нового премьер-министра Швеции будет запущен уже завтра, 25 ноября. Норлен проведет переговоры с лидерами всех парламентских партий.

Читайте ранее в этом сюжете: «Шведские демократы» потроллили «Центристов» после голосования по бюджету