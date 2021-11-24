Москва, 24 ноября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Перебои с поставками электроэнергии из Белоруссии на Украину вызваны не политическими причинами, а проблемами с наладкой работы первого блока Белорусской АЭС. Об этом 24 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

Belaes.by Белорусская АЭС

«Перерывы в поставках могут быть связаны не с политическими причинами, а с краткосрочным дефицитом в белорусской энергосистеме», — заявил эксперт.

«Периодически там останавливается первый блок Белорусской АЭС», — пояснил Белогорьев.

«На Белорусской АЭС сохраняются проблемы с налаживанием работы первого энергоблока», — отметил политолог.

«Так что я бы не стал здесь говорить о политических причинах перебоев в поставках электроэнергии, которые сейчас часто можно встретить в новостях», — заключил эксперт.