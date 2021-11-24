Стокгольм, , 22:45 — REGNUM События в шведской политике 24 ноября, когда, спустя семь часов после избрания, Магдалена Андерссон заявила о своей отставке с поста премьер-министра Швеции, приняли настолько драматический оборот, что в процессе смены власти в стране с отставками и назначениями запутались иностранные журналисты. О смешном инциденте с пресс-конференции Андерссон сообщил телеканал SVT.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

Несколько часов назад Андерссон созвала пресс-конференцию в риксдаге — вторую за день после того, как в первый раз встретилась с журналистами после своего избрания на пост премьер-министра.

«Еще раз всем здравствуйте», — не без тени усталости начала Андерссон.

Далее она объяснила, что, поскольку «Зеленые» покинули коалиционное правительство, она приняла незамедлительное решение уйти с поста премьер-министра.

«Простите, а кто же теперь в Швеции премьер-министр?» — удивленно спросил Андерссон иностранный корреспондент.

«Я еще не вступила в должность премьер-министра. Таким образом, Стефан Лёвен по-прежнему является премьер-министром и возглавляет переходное правительства», — ответила политик.

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