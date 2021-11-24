Дамаск, , 22:31 — REGNUM Шесть истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми ракетами по территории сирийской провинции Хомс, сообщил 24 ноября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Истребитель F-16 ВВС Израиля

Он уточнил, что израильские самолёты нанесли ракетный удар, находясь в воздушном пространстве Ливана.

«24 ноября с 02:28 до 02:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар двенадцатью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс», — рассказал Кулить.

По данным российских военных, силами ПВО Вооруженных сил Сирии при помощи комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» десять израильских ракет были уничтожены.

«В результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб, ранение получил один сирийский военнослужащий», — уточнил контр-адмирал Кулить.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС Израиля регулярно атакуют объекты на территории Сирии, при этом израильские власти заявляют, что это делается для уничтожения «опасного» оборудования и вооружения, поставляемого Ираном палестинским вооруженным группировкам.

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