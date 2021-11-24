Париж, 24 ноября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. В проливе Ла-Манш у побережья Франции обнаружено не менее 27 тел мигрантов, которые погибли в ходе попытки добраться до Британии на лодке, сообщает 24 ноября пресс-служба французской полиции.

Мигранты

Ранее сообщалось об обнаружении тел пяти погибших. В связи с инцидентом в Кале выехал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Французские спасатели продолжают поиск мигрантов, которые были на лодке, затонувшей в проливе Ла-Манш. В поисково-спасательной операции участвуют два вертолета и три катера.

По предварительным данным префектуры местной полиции, в лодке могло быть около 50 человек, желавших доплыть до Британии.

Прокуратура Дюнкерка завела уголовное дело по статье «Непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».