Кишинёв, , 21:49 — REGNUM 24 ноября в Тирасполе (Молдавия) на стадионе «Шериф» молдавский «Шериф» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 примет мадридский «Реал». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Карим Бензема Антон Зайцев

Стартовые составы команд:

«Шериф»: Йоргос Атанасиадис, Данило Арболеда, Криштиано, Густанво Дуланто, Фернандо Костанца, Франк Кастаньеда, Себастьян Тилль, Димитрис Коловос, Эдмунд Аддо, Адама Траоре, Бруну Соуза.

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Тони Кроос, Каземиро, Родриго, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

В предыдущем матче, проходившем в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», «Шериф» смог одержать минимальную победу со счетом 2:1, нанеся лишь три удара в створ ворот «сливочных».

На данный момент «Шериф», набрав шесть очков после четырех туров, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Реал» с девятью очками идет на первой позиции.