Москва, 24 ноября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Украинские власти перешли все разумные границы, продолжая обстреливать мирных жителей и инфраструктуру Донбасса, публично заявляя при этом о применении ударных беспилотников, заявил 24 ноября журналистам постпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Такое заявление прозвучало по итогам заседания контактной группы.

«Украинская власть своими действиями перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещенных Минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА», — сказал он.

«Кроме того, киевская власть продолжает незаконно удерживать представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка», — добавил Грызлов.

Представитель России пояснил, что на вопрос представителей Донбасса, с какой целью руководство ВСУ делает откровенно ложные заявления, «ответа Киева не последовало».

«Также украинские представители проигнорировали требование Донецка и Луганска незамедлительно вернуться к выполнению своих обязательств по подписанным договоренностям об усилении перемирия. Необходимо вернуть Украину к выполнению своих обязательств по соблюдению перемирия», — подчеркнул Грызлов.

Наряду с этим, отметил он, украинская сторона снова и снова под любым предлогом срывает переговоры по мирному процессу урегулирования.